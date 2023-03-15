جنبلاط: محمد بن سلمان أحدث زلزالا في المنطقة

البوابة - أطلق رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان ​وليد جنبلاط​، وصف "ضربة معلم" على الخطوة التي قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحاولة تلطيف الأجواء مع إيران.

ويرى جنبلاط، أن تطبيع العلاقات السعودية الإيرانية عبارة "زلزال كبير في المنطقة"، سينعكس إيجابا على مختلف الدول ومنها لبنان.

وقال جنبلاط، في كلمة له أمام الجالية اللبنانية في الكويت: "إننا نعيش اليوم على وقع زلزال كبير في المنطقة، أو كما أطلق عليها "ضربة معلم"، قام بها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لمحاولة ترطيب العلاقات، وفتح آفاق جديدة بين الشعبين العربي والإيراني وبين الطوائف، فاتحا بذلك مجال الهدوء بدل الحروب، فكفانا حروبا في العراق وسوريا ولبنان كفى".

وأكد جنبلاط، ضرورة الحوار بين الجميع في لبنان، وأنه لا يمكن لاحد أن يلغي الآخر.

وشدد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، على أن ما قام به الامير محمد بن سلمان كان خطوة مهمة، مشيرا إلى أن البعض قد يتساءل متى ستأتي نتائجها إلى لبنان؟.

وقال جنبلاط: "لدينا العديد من الملفات أولها الإصلاحات، وانقطاع الكهرباء، وقطاع المصارف.. لدينا جدول أعمال كبير مطلوب منا حاليا، وبعده قد تأتي نتائج الانفراج الإقليمي إلى لبنان".

وتحدث جنبلاط عن علاقته بالكويت، مبينا أنها تعود لخمسة عقود ماضية، وأن زيارته لها تأتي في يوم 14 آذار، الذي اعتبر أنه لعب دورا مهما في تاريخ لبنان (في إشارة إلى التظاهرات التي شهدتها البلاد عقب اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري عام 2005، والتي أدت لاحقا إلى خروج الجيش السوري من لبنان).