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جنبلاط يحذر من تدهور الليرة وخراب اقتصادي في حال استمرا الأزمة بلبنان

جنبلاط يحذر من تدهور الليرة وخراب اقتصادي في حال استمرا الأزمة بلبنان
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