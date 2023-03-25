جنبلاط يدعو لحماية الأردن.. وينشر خريط لفلسطين بين الماضي والحاضر

البوابة - أكد رئيس الحزب الاشتراكي اللبناني وليد جنبلاط، ضرورة حماية الاردن اكثر من اي وقت مضى، عقب التصريحات الأخيرة لوزير المالية الاسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش.

وقال جنبلاط في تغريدة له على حسابه في موقع "تويتر": "أكثر من أي وقت مضى وجب حماية الأردن ودعم الأردن في كل المجالات فوق كل اعتبار"

ونشر جنبلاط صورا تظهر خريطة لفلسطين بين الماضي والحاضر، وكتب تعليقا "تذكروا كيف كانت فلسطين وكيف أصبحت ولا تنسوا المشروع الإسرائيلي بالاستيلاء على كل فلسطين".

وتابع رئيس الحزب الاشتراكي: "لا تصدقوا الغرب المستعمر ووعوده الكاذبة دائما وأبدا منذ الثورة العربية الكبرى أيام الأمير فيصل".

وجاءت ردود فعل جنبلاط، بعد استخدام وزير المالية الإسرائيلي، خريطة ل"اسرائيل" تضم الأردن والأراضي الفلسطينية، وتصريحاته الأخيرة في العاصمة باريس التي ينكر فيها وجود الشعب الفلسطيني، وأثارت ردود فعل غاضبة على جميع الأصعدة الإقليمية والدولية.

يذكر أن مجلس النواب الأردني، صوت خلال جلسة له الأسبوع الماضي، بالموافقة على مقترح بطرد السفير الإسرائيلي، ردا على تصريحات وتصرفات سموتريتش العنصرية تجاه الأردن وفلسطين.