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جنبلاط يطالب خلال لقائه الزهار بانتفاضة دروز فلسطين 48 ضد الاحتلال

جنبلاط يطالب خلال لقائه الزهار بانتفاضة دروز فلسطين 48 ضد الاحتلال
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