جنبلاط يغرّد مدافعا عن موقف السعودية في قضية مقتل خاشقجي

رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط

غرّد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي اللبناني، وليد جنبلاط، عبر حسابه في موقع "تويتر" مدافعا عن موقف المملكة العربية السعودية، في قضية مقتل الصحفي المعارض جمال خاشقجي

واعتبر جنبلاط في تغريدة اليوم الاثنين، أن "إقرار السعودية على لسان وزير خارجيتها عادل الجبير بمقتل خاشقجي في قنصليتها في اسطنبول، وتأكيدها على ضرورة معاقبة الجناة، يجب أن يضع الحد لشتى أنواع التأويلات والتحليلات التي تقع في باب الابتزاز لمصالح متضاربة لدول مختلفة"

ويشار إلى أن الزعيم الدرزي عمل في الصحافة في مطلع شبابه قبل أن ينخرط في العمل السياسي، عقب اغتيال والده كمال جنبلاط، الذي كان يتزعم "الحركة الوطنية" ذات التوجه اليساري في العام 1977 على يد مجهولين.