جندي أمريكي يقتل 4 أشخاص بالرصاص ثم ينتحر

البوابه - رمى جندي أمريكي سابق النار أحد أفراد الخدمة الفعلية و 3 أطفال بالنار في منزل زوجته السابقة في كارولينا الجنوبية قبل أن يقتل نفسه بحسب جهات إنفاذ القانون.

ووقع إطلاق النار في منزل أليثا هوليداي، التي نجت من الهجوم في مدينة سومتر، وفقا للسلطات المحلية.

وقال راسل رورك رئيس شرطة سومتر، إن الجندي السابق تشارلز سلاكس جونيور قتل أيضا جنديا في الجيش كان يعمل مع والدة الأطفال حيث صدف تواجده في المنزل.

وقام الجيش الأمريكي بحجب اسم جندي الذي قتل في الحادثة ويبلغ من العمر 38 عاما، لحين إخطار أقربائه فيما يبلغ عمر الأطفال القتلى 5 و 6 و 11 عاما حيث كانوا في نوم عميق في فراشهم عندما اقتحم الجاني المكان عليهم وأطلق النار نحوهم.

وأشار رورك خلال مؤتمر صحفي إن سلاكس أطلق النار على زميله في الفناء الخلفي بينما حاولت الأم جاهدة منعه، إلا أنه قام بدفعها ليصعد إلى الطابق العلوي ويطلق النار على الأطفال النائمين في أسرتهم قبل أن يقتل نفسه على الدرج.