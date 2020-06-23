جندي أميركي خطط لهجوم ضد وحدته

وجّهت النيابة العامة الفيدرالية في نيويورك (الاثنين)، إلى جندي أميركي من النازيين الجدد، تهمة المساعدة في التحضير لتنفيذ اعتداء ضدّ وحدته العسكرية المتمركزة في الخارج بقصد إيقاع «خسائر فادحة» في صفوفها، وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

ووفقاً للقرار الاتهامي الذي أودع المحكمة الاثنين، فإنّ إيثان ميلزر (22 عاماً) المتحدّر من ولاية كنتاكي والذي لم يلتحق بالجيش سوى في يونيو (حزيران) 2019 بدأ في مايو (أيار) الماضي، بتزويد مجموعة من النازيين الجدد مقرها في بريطانيا معلومات حساسة عن وحدته العسكرية تحضيراً للاعتداء عليها.

وأوضح القرار الاتهامي أنّ الوحدة العسكرية التي ينتمي إليها هذا الجندي كانت متمركزة في مدينة فيتشنزا الإيطالية، لكن كان مقرراً أن تنتقل إلى تركيا حيث كانت مجموعة النازيين الجدد تحضر لمهاجمتها.

وأضاف أن ميلزر المتعاطف مع حركة النازيين الجدد البريطانية «جماعة الزوايا التسع» (أو 9 إيه)، زود هذه الحركة، عبر منتدى للنقاش عبر الإنترنت تابع لها، بمعلومات دقيقة تتعلق بالمكان الذي ستتمركز فيه وحدته في تركيا، بالإضافة إلى معلومات مفصلة عن المعدات التي بحوزتها، كما كشف نقاط الضعف التي يعاني منها نظام حماية الموقع.

وبحسب القرار الاتّهامي، فقد خضع المتهم للاستجواب في نهاية مايو من قبل كل من الجيش الأميركي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، وقد أقر بأن ما قام به هو «تسهيل هجوم على الوحدة كان من شأنه أن يتسبب بخسائر فادحة» في صفوفها.

والجندي موقوف حالياً وقد وجهت إليه المدعية العامة الفيدرالية في مانهاتن أودري شتراوس تهماً عدة؛ من بينها الانضمام إلى جمعية إجرامية لقتل جنود أميركيين ودعم تنظيم إرهابي.

ومن المفترض أن يمثل ميلزر أمام قاضٍ فيدرالي لتوجيه الاتهام إليه رسمياً، لكن موعد الجلسة لم يحدد بعد.

و«جماعة الزوايا التسع» هي حركة للنازيين الجدد وعبدة الشيطان امتد نفوذها إلى خارج المملكة المتحدة، لا سيما إلى الولايات المتحدة، وهي معادية للسامية وتدعو إلى العنف.