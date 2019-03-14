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جنرالات إسرائيليون يهددون حماس في جولة على حدود غزة

جنرالات إسرائيليون يهددون حماس في جولة على حدود غزة
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