جنرال أمريكي: البغدادي كان ينام متزنرا بحزام ناسف

سلط الجنرال المتقاعد بسلاح الجو الأمريكي سيدريك لايتون الضوء على تقارير استخباراتية سابقة عن أن زعيم تنظيم "داعش" أبو بكر البغدادي كان ينام متزنّرا بحزام ناسف

وقال لايتون: "هناك تقارير استخباراتية أكدت للعامة قبل سنوات أن البغدادي كان ينام مرتديا حزاما انتحاريا.. وهذا ليس مفاجأة".

وتابع: "يبدو أن هذه التقارير كانت صحيحة للحيلولة دون القبض عليه".

وتأتي تصريحات لايتون بعد تصريح أدلى به مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" لـCNN وأكد أن البغدادي فجر حزاما ناسفا بنفسه خلال العملية التي شنتها قوة أمريكية في شمال غرب سوريا، السبت.

وفي وقت سابق، قالت وسائل إعلام أمريكية إن البغدادي لقي مصرعه بغارة أمريكية صادق على تنفيذها الرئيس دونالد ترامب.

وصرح مسؤول بارز في البنتاغون بأن زعيم تنظيم "داعش" كان هدفا لعملية عسكرية سرية في محافظة إدلب السورية.