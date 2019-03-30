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جنرال إسرائيلي: عباس له فضل كبير في إحباط هجمات حماس ضدنا

جنرال إسرائيلي: عباس له فضل كبير في إحباط هجمات حماس ضدنا
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