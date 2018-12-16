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جنرال إسرائيلي متقاعد ينفي تسليح أطراف حرب جنوب السودان

جنرال إسرائيلي متقاعد ينفي تسليح أطراف حرب جنوب السودان
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