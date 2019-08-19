جنرال إيراني يحذر دول الخليج: ستموتون عطشا

حذر قائد القوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، من أن دول الخليج ستموت من العطش إذا وقعت أي حادثة في مياه الخليج.

وقال تنكسيري وفق ما نقلت وكالات أنباء إيرانية، إن الدول الواقعة جنوب الخليج، التي تمتلك محطات لتحلية المياه، لن يبقى لديها ماء للشرب، وستموت من العطش في حال وقوع أي حادثة في مياه الخليج.

وأوضح أن الخليج بمساحته البالغة 250 ألف كيلومتر هو خليج مغلق، وفي حال تعرضت أي من البوارج أو الغواصات الأجنبية فيه، التي تعمل بالوقود النووي لأي حادث، فستتعرض دول المنطقة لمشكلة تمتد لسنوات.

وأكد تنكسيري أن وجود الولايات المتحدة وبريطانيا في منطقة الخليج يجلب عدم الأمن.

وأعلنت الولايات المتحدة، في تموز/ يوليو الماضي، أنها تسعى إلى تشكيل تحالف عسكري لحماية المياه الإستراتيجية في الخليج، وستوفر الولايات المتحدة بموجب الخطة، سفن قيادة للتحالف العسكري وستقود جهوده للمراقبة والاستطلاع. وأبدت إسرائيل استعدادها للمشاركة في هذا التحالف. (عربي 21)