جنوب إفريقيا تسمح لمواطني 3 دول عربية بالدخول إليها بلا تأشيرة

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية في دولة جنوب إفريقيا أنه سيتم إطلاق نظام "eVisa" الجديد في نوفمبر 2019، وسيضم دولا جديدة إلى قائمة الدول التي يمكن لمواطنيها الدخول بدون تأشيرة.

وأعلن وزير الشؤون الداخلية لجنوب إفريقيا، آرون موتسوالدي، أمس الأربعاء، أنه ستضاف 7 دول جديدة إلى قائمة الدول التي باستطاعة مواطنيها القدوم إلى جنوب إفريقيا بدون تأشيرة، وهي: نيوزيلندا، قطر، الإمارات، السعودية، كوبا، غانا، ساو تومي وبرينسيبي.

وقال: "إن السياحة ستزدهر إذا قمنا بتخفيف متطلبات التأشيرة للدخول إلى جنوب إفريقيا، نحن نعلم أن السياحة مهمة للغاية لخلق فرص العمل".

وأضاف: "النظام الجديد سيجعل جنوب إفريقيا وجهة مرغوبة من خلال سهولة أنظمة التأشيرة، وستكون لها آثار هائلة على نمو السياحة في البلاد".

وتابع الوزير: "من بين 193 دولة عضو في الأمم المتحدة، أعفت الإدارة 75 دولة، هي 16 دولة في قارتنا وأعضاء الجماعة الإنمائية للجنوب الإفريقي و59 دولة من جميع أنحاء العالم".