جنوح باخرة في ميناء العقبة الاردني

قالت مصادر اعلامية اردنية ان باخرة جنحت صباح اليوم الثلاثاء، على شاطئ اليمنية في العقبة بالقرب من المحمية البحرية الامر الذي دفع السلطات الى استدعاء قاطرات شحن لاعادتها الى منطقة امنة في البحر

وقالت قناة "رؤيا" المحلية واسعة الانتشار أنه "في الساعات الأولى من صباح اليوم، دفعت الرياح الباخرة إلى الشاطئ، مما أدى إلى جنوحها وصعوبة عودتها إلى وسط البحر"

وعلى الفور تم استدعاء قاطرات شركة ميناء العقبة للخدمات البحرية حيث وضعت دراسة كيفية إخراجها وقطرها وفق الممارسات البحرية العالمية إلى مكان آمن

وكانت الباخرة التي لم يعلن عن هويتها تستعد لتحميل مادة كلوريد البوتاسيوم من رصيف الميناء الصناعي لجمهورية مصر العربية

وتقول المصادر انه سيتم حجز الباخرة المتضررة في المنطقة الشمالية، بعد أن يتم الكشف عن الأضرار التي قد تكون حدثت لها نتيجة اقترابها من منطقة المرجان والشاطئ