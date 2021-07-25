جنود اسرائيليون يسرقون قطيع ماعز لراع لبناني

قالت الوكالة الوطنية للاعلام اللبنانية الاحد، ان جنودا اسرائيليين هاجموا راعيا قرب الحدود في جنوب لبنان وسرقوا قطيع ماشيته المؤلف من نحو 500 رأس ماعز، وذلك في ثاني اعتداء من نوعه خلال شهر.

وبحسب الوكالة، فقد هاجم الجنود الاسرائيليون الراعي اثناء كان في بلدة كفرشوبا قضاء حاصبيا، واطلقوا النار باتجاهه قبل ان يقتادوا القطيع الى داخل الأراضي المحتلة.

وقالت الوكالة أن "بعض القرى اللبنانية المحاذية للحدود الجنوبية، شهدت منذ صباح اليوم، تحليقًا لطائرة استطلاع إسرائيلية". دون تفاصيل أكثر.

وقال البرلماني اللبناني قاسم هاشم في بيان، إن "ما أقدم عليه العدو الإسرائيلي هو اعتداء لطالما كرره، ويؤكد طبيعته العدوانية ونواياه تجاه وطننا".

وأضاف أن "ما يجري من اعتداءات واستفزازات بشكل شبه يومي، يستدعي تحركا من الحكومة والتقدم بشكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد هذه الممارسات".

وفي 27 يونيو/ حزيران الماضي، شهدت المنطقة الحدودية حادثاً مماثلاً بعد احتجاز إسرائيل 450 رأس ماعز لراع لبناني، قبل أن تعيده للبنان بعد يومين على إثر وساطة من قوة "اليونيفيل" التابعة للأمم المتحدة.

ويشكو لبنان مرارًا من خروقات إسرائيلية لحدوده البرية والبحرية والجوية، ما دفعه أكثر من مرة إلى تقديم شكوى رسمية لدى مجلس الأمن والأمم المتحدة.

ولا تزال إسرائيل تحتل جزءا من أراضي لبنان، وهي مزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بعد انسحابها عام 2000 من جنوبه، الذي كانت تحتله على مدى 22 عامًا، إلا أنها واجهت مقاومة مسلحة تمكنت من تحريره لاحقًا.