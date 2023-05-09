جنود اسرائيليون يقتلون مستوطنة قرب الخليل اعتقادا انها فلسطينية (فيديو)

قالت وسائل اعلام ان جنودا اسرائيليين اطلقوا النار "وحيّدوا" امراة مستوطنة قرب الخليل الثلاثاء، وذلك بعدما ظنوا خطأ انها فلسطينية لارتدائها زيا اسلاميا.

وكانت تقارير تحدثت في وقت سابق عن قيام الجنود الاسرائيليين باطلاق النار على امراة فلسطينية حاولت مهاجمتهم بمسدس قرب معبر متسودات جنوب الخليل لدى محاولتهم تفتيشها.

ونقلت وكالة الانباء الفلسطينية (وفا) عن فؤاد عمور منسق لجان الحماية والصمود في منطقة مسافر يطا قرب الخليل قوله ان الجنود اطلقوا النار على امراة قرب مستوطنة لاسيفر القريبة، ومنعوا طواقم الاسعاف من الوصول إليها.

مقتل مستوطنة يهودية برصاص جيش العدو، جنوب الخليل، بعد أن أطلق الجنود النار عليها، لاعتقادهم بأنها فلسطينية، لارتدائها زيا أسلاميا، وهي تحمل مسدسا... pic.twitter.com/rmgSlK33xk — Firas Taneineh (@FirasTaneineh) May 9, 2023

لكن لاحقا قالت وسائل اعلام اسرائيلية انه تبين ان المراة هي مستوطنة تعاني من خلل عقلي وكانت ترتدي ملابس اسلامية وتتصرف كفلسطينية تنوي مهاجمة الجنود.

كان هذا زي تنكر المستوطنة القتيبة مع مسدسها قبل ان تحاول مهاجمة جنود قرب الخليل.



الله يكثر من المختلين عندهم pic.twitter.com/rKdjOZqAsb — Hanzala (@Hanzpal2) May 9, 2023



وقال الجيش الاسرائيلي انه يتحقق في الاثناء من الانباء حول مقتل المستوطنة.

واوضح الجيش في بيان في وقت سابق انه تلقى بلاغا عن محاولة تنفيذ عملية في المنطقة و"تم تحييد المخربة".، مشيرا الى انها كانت اشهرت مسدسا لدى وصولها الى المعبر وهي تردد: ’الله أكبر’".

