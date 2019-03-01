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جنود اسرائيليون يعتدون بوحشية على فلسطيني ضرير ومُقعد وهو في فراشه!

جنود اسرائيليون يعتدون بوحشية على فلسطيني ضرير ومُقعد وهو في فراشه!
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