جنود اسرائيليون يُعدمون فلسطينية بالرصاص على حاجز في القدس
اطلق جنود الاحتلال الإسرائيلي الأربعاء، النار على امرأة فلسطينية على حاجز الزعيّم شرقي القدس المحتلة ما ادى الى استشهادها.
ونقل موقع وكالة انباء "معا" الفلسطينية المستقلة عن مصادر عبرية قولها أن جنود الاحتلال اطلقوا النار على المرأة للاشتباه بمحاولتها تنفيذ عملية طعن.
وكان شهود قالوا إنهم سمعوا صوت إطلاق نار بالقرب من حاجز الزعيم، المقام على مدخل مدينة القدس الشرقي على الطريق المؤدية إلى مستوطنة "معاليه أدوميم" شرقا.
من ناحيتها ادعت الشرطة الإسرائيلية في بيان وزعته على وسائل الإعلام، أن المرأة حاولت طعن أحد عناصر الأمن، فتدخل عناصر الأمن الآخرين في المكان واطلقوا النار عليها وأصابوها دون أن يصاب أحد من الجنود بجروح.
ووصل إلى مكان إطلاق النار قائد شرطة الاحتلال في القدس يورام هليفي، واطلع على الأوضاع في المكان.
وفي سياق متصل، قال موقع "عرب 48" ان قوات الاحتلال اعتقلت سيدة فلسطينية (45 عاما) من مخيم نور شمس للاجئين الفلسطينيين، شرق طولكرم، وذلك بذريعة أنها دخلت الخط الأخضر بدون تصريح، في الشهور الأخيرة، وعملت في الزراعة.
وبحسب موقع صحيفة "يديعوت أحرونوت"، فإن السيدة قد اعتقلت بادعاء أنها هددت مشغلها بسكين في أعقاب فصلها من العمل، كما قامت بثقب إطار مركبته.
وجاء أيضا أنه بعد اعتقالها تم نقلها إلى مستشفى "مئير" في كفر سابا نتيجة وضعها الصحي الذي لم تتضح أسبابه.
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