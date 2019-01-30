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جنود اسرائيليون يُعدمون فلسطينية بالرصاص على حاجز في القدس

جنود اسرائيليون يُعدمون فلسطينية بالرصاص على حاجز في القدس
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