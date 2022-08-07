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جنود اسرائيليون يلوذون بالملاجئ للاحتماء من صواريخ غزة (فيديوهات)

منشور 07 آب / أغسطس 2022 - 04:04
جنود اسرائيليون يفرون للاحتماء بالملاجئ من صواريخ غزة (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو اخلاء جنود اسرائيليين مواقعهم واحتماءهم بالملاجئ بعدما دوت صافرات الانذار للتحذير من صواريخ قادمة من قطاع غزة، فيما بثت حركة الجهاد الاسلامي مشاهد لعمليات اطلاق بعض هذه الصواريخ.

منذ الجمعة يتعرض قطاع غزة إلى عدوان اسارئيلي متواصل، حيث شنت الطائرات العديد من الغارات الصاروخية على مناطق متفرقة من القطاع، كما أطلقت المدفعية عددا من القذائف استهدفت المواطنين الفلسطينيين في الأحياء السكنية والأراضي الزراعية.

واسفر العدوان عن سقوط العديد من الشهداء والجرحى، فضلا عن إلحاق الخسائر المادية بالمباني السكنية والممتلكات والبنية التحتية.

من جانبها أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، أنها قصف العديد من المدن والبلدات الإسرائيلية برشقات صاروخية كبيرة.

وحتى مساء الأحد، أطلقت فصائل المقاومة الفلسطينية أكثر من 550 صاروخ وقذيفة هاون تجاه إسرائيل.

وبثت سرايا القدس مقاطع فيديو تظهر عملية إطلاق رشقات صاروخية باتجاه اسرائيل ردا على اغتيال القيادي في حركة الجهاد خالد منصور.

كلمات دالة:غزةقطاع غزةإسرائيلالجيش الإسرائيليسرايا القدسحركة الجهاد الاسلامي

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