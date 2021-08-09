جنود الاحتلال يطلقون النار على فلسطينية بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن

اطلقت قوات الاحتلال الاسرائيلي النار على شابة فلسطينية فاصابتها في منطقة القدم بادعاء محاولة تنفيذها عملية طعن في مفرق مستوطنة "يتسهار" المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس في الضفة الغربية المحتلة.

وقالت وسائل إعلام عبرية أنه تم إطلاق النار صوب فتاة فلسطينية وتم اعتقالها بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن بالقرب من مستوطنة يتسهار جنوب نابلس ، وبحسب “القناة العبرية السابعة” ، فقد كانت المواطنة الفلسطينية التي لم يعرف هويتها بعد، تحمل سكيناً ، وتم خلال اعتقالها ، بعد إطلاق النار لرفضها إلقاء السكين ، وتم إطلاق النار على قدمها ، ما أدى لإصابتها بجروح طفيفة.

وكشفت مصادر امنية فيما بعد عن هوية الشابة الفلسطينية وقالت انها فيروز فايز محمود البو 23عام سكان ابو ديس/رام الله

تم اطلاق الاعيرة النارية باتجاهها وتم نقلها الى مستشفى "بنلسون" داخل الخط الأخضر.