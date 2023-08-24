"جنود الرب" يعلنون الحرب على مروجي المثلية الجنسية في لبنان (فيديو)

هاجمت مجموعة تطلق على نفسها "جنود الرب" ملهى في بيروت مساء الاربعاء، بسبب اقامته فعالية للمثليين جنسيا، محذرة من ان الهجوم هو مجرد "بداية" لحملة على مروجي المثلية في البلاد.

واظهرت مقاطع فيديو اشخاصا بدا على بعضهم الخوف اثناء كانوا محاصرين داخل الملهى الواقع في منطقة مار مخايل وسط العاصمة بيروت، والذي احاطه مجموعة من "جنود الرب" وهم يهتفون بشعارات دينية.

ويسمع في الفيديوهات صوت رجل، دون ان يظهر وجهه، وهو يصيح قائلا: "هذا محل ابليس"، في اشارة الى الملهى الذي تشاهد بعض طاولات ومقاعد متناثرة خارجه جراء الهجوم.

واضاف الرجل الذي بدا انه من افراد المجموعة ان الملهى "يروج للمثليين.. في ارض الرب هذا ممنوع".

وتابع "ممنوع الترويج للمثليين.. نقول لكم ان هذه هي البداية.. حذرناكم مئة مرة".

جنود الرب على ارض الرب (الاشرفية شارع ما مخايل) ممنوع الترويج للشاذين pic.twitter.com/QFGNNKdVmt August 24, 2023

وقالت منصات تواصل ان الهجوم جاء عقب شائعة تحدثت عن اعلان الملهى عن اقامة حفل للشاذين، مضيفة ان دورية لرجال الامن وصلت الى المكان بعد قليل من مغادرة المحموعة.

وتعلن "جنود الرب" التي ظهرت خلال السنوات القليلة الماضية، عن نفسها باعتبارها مجموعة "تحمل تعاليم الرب يسوع"، وتؤكد انها ليست حزبا او منظمة او تابعة لاي شخصية او تتقلى تمويلا من احد، وذلك بحسب موقعها الالكتروني.

وهي تؤكد كذلك انه ليس لها اي نشاط امني، وينصب هدفها على "نشر الكلمة" اي التعاليم المسيحية.

وتنتشر عبر مواقع التواصل فيديوهات لافراد من المجموعة وهم يرتدون قمصانا تحمل اسمهم ويقومون باستعراضات شبه عسكرية.

وتتباين الاراء في لبنان حول نشاط هذه المجموعة، بين مؤيد لما يقومون به على صعيد التصدي للانحرافات الاخلاقية، وبين معارض يشبههم بهيئات الفضيلة في السعودية سابقا وايران حاليا.