جنود ومستوطنون يعتدون على مسن فلسطيني في الخليل

اكد المسن الفلسطيني أن هناك اعتداءات يتعرض لها سكان المنطقة بين فترة وأخرى، وفي أحيان كثيرة يتدخل الجيش لتوفير الحماية للمستوطنين.

أصيب فلسطيني برضوض في أنحاء جسمه، إثر اعتداء جنود ومستوطنين إسرائيليين عليه، مساء السبت، في البلدة القديمة بالخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال شاكر الزرو التميمي (70 عاما) إنه كان يرعى أغنامه في أرضه الملاصقة لمستوطنة “خافات غال”، قبل أن يتعرض لاعتداء على يد جنود ومستوطنين إسرائيليين.

وأوضح أن المعتدين حاولوا منعه من الرعي في الأرض، بحجة أنها مصادرة، لكنه رفض ذلك، كونه يملك أوراقا تثبت ملكيته لها.

وأكد التميمي أن هناك اعتداءات يتعرض لها سكان المنطقة بين فترة وأخرى، وفي أحيان كثيرة يتدخل الجيش لتوفير الحماية للمستوطنين.

ويسكن في البلدة القديمة بالخليل نحو 400 مستوطن متطرف في 4 بؤر استيطانية بحماية 1500 جندي إسرائيلي، وخلال السنوات الماضية هجر نحو ألف فلسطيني البلدة؛ نتيجة سياسة التضييق والإذلال والاعتداءات اليومية من قبل المستوطنين والجيش.

