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جنيف تؤيد قانونا يحظر على الموظفين الحكوميين ارتداء رموز دينية

جنيف تؤيد قانونا يحظر على الموظفين الحكوميين ارتداء رموز دينية
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