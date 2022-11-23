جنين.. اختطاف جثة إسرائيلي من مستشفى

زعم الاحتلال الإسرائيلي أن مسلحين اختطفوا جثة إسرائيلي من داخل مستشفى جنين بالضفة الغربية.

وأشار الإحتلال الإسرائيلي أن الجثة تعود لإسرائيلي قتل الثلاثاء بحادث سيارة في أراضي السلطة الفلسطينية، مطالبة بإعادته.

ودخل الشاب أمس منطقة مدينة جنين مع إسرائيلي آخر عبر معبر الجلبوع.

وكان اسرائيليان تعرضا لحادث سيارة خطير ونقلا إلى المستشفى في جنين لتلقي العلاج.

وتوفي على اثر الحادث شخص أحدهما متأثرا بجروحه فيما نقل صديقه المصاب الآخر للعلاج في الداخل الإسرائيلي وحالة خطيرة.