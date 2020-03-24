جهاديون يقتلون 70 جنديا في كمين بنيجيريا

"الإرهابيون استهدفوا بشكل خاص شاحنة كانت تقل جنودا مسلحين باسلحة ار بي جي قبل أن يحرقوها ما أدى الى مقتل كل من كان فيها".

قتل 70 جنديا نيجيريا على الأقل في كمين استهدف موكبهم نصبه مقاتلون جهاديون في شمال شرق البلاد، كما أعلن الجيش ومصادر أمنية الثلاثاء.

وقال عسكريان لوكالة فرانس برس رفضا الكشف عن هويتيهما إن المتمردين الإسلاميين أطلقوا قنابل واستخدموا السلاح الرشاش على حافلات كانت تقل جنودا أثناء مرورها قرب قرية غورجي في ولاية بورنو الاثنين.

وأضاف أحدهما "كانت خسارة كبيرة جدا، لقد قتل 70 جنديا على الأقل في الكمين".

وتابع زميله أن "الإرهابيين استهدفوا بشكل خاص شاحنة كانت تقل جنودا مسلحين باسلحة ار بي جي قبل أن يحرقوها ما أدى الى مقتل كل من كان فيها".

وأضاف "لقد تم العثور على 70 جثة حتى الآن لكن الحصيلة أعلى بالتأكيد لان عمليات الإنقاذ متواصلة".

وقال المسؤولان العسكريان إن عدة جنود آخرين أصيبوا بجروح وأسر الجهاديون أخرين.

وأفاد متحدث باسم الجيش النيجيري وكالة فرانس برس انه ليس بوسعه التعليق على الهجوم.

وكانت القافلة غادرت العاصمة مايدوغوري في طريقها لشن هجوم على معسكر لجهاديين تابعين لتنظم الدولة الاسلامية في المنطقة كما أفاد عضو في ميليشيا مدعومة من الحكومة تقاتل المتمردين، وكالة فرانس برس.

وكان تنظيم الدولة الاسلامية ولاية غرب افريقيا انفصل عن جماعة بوكو حرام في 2016 وركز عملياته على مهاجمة الجنود والقواعد ونصب كمائن للقوافل العسكرية.

