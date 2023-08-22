جهود محمومة لانقاذ اطفال عالقين داخل عربة تلفريك في باكستان

تواصلت الثلاثاء، الجهود المحمومة لانقاذ ثمانية اشخاص، هم ستة اطفال ومعلمان علقوا داخل عربة تلفريك بعد انقطاع احد كابلاتها وهي على ارتفاع مئات الامتار فوق واد في شمال غرب باكستان.

وقال مسؤولون في خدمات الطوارئ ان مروحية عسكرية تحاول في الاونة الوصول الى العربة وانقاذ الاطفال ومعلميهما الذين كانوا يستخدمون التلفريك للوصول الى المدرسة الواقعة في منطقة جبلية نائية في إقليم خيبر بختونخوا.

Pakistan Army Aviation helicopter and Special Service Group (SSG) personnel begin rescue operation at #Battagram chair lift incident site



video courtesy @MalikAliiRaza@OfficialDGISPR #PakistanArmy #ISPRpic.twitter.com/te52dwqxPh — Pakistan Armed Forces News 🇵🇰 (@PakistanFauj) August 22, 2023

واشار المسؤولون الى ان محاولات المروحية تعيقها الرياح الشديدة عند الارتفاع الكبير الذي علقت فيه العربة، والبالغ نحو 365 مترا.



واوضحوا انه تم الاستعانة بالمروحية بعد فشل جهود اصلاح كابل التلفريك واعادته الى العمل، مؤكدين ان عملية الانقاذ مستحيلة من دون تلك الطائرة.

ونشرت مواقع التواصل العديد من الفيديوهات التي يمكن فيها مشاهدة العربة متدلية على ارتفاع شاهق فيما تقوم المروحية بمناورات للاقتراب منها.

وفي فيديوهات اخرى يبدو اشخاص وهم يحاولون نصب شبكات انقاذ في الوادي السحيق تحت العربة.

وكانت التلفريك قد تم انشاؤه من قبل الاهالي في ظل انعدام الطرق والجسور في المنطقة.