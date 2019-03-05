جهود مصرية لتثبيت تفاهمات التهدئة بغزة

الفصائل الفلسطينية في غزة أعطت تعليماتها لتصعيد فعاليات الإرباك الليلي

كشفت مصادر لـ"عربي21" أن مصر تبذل جهودا مكثفة لمنع التصعيد ولتبيث وقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة.

وقالت المصادر، التي رفضت الكشف عن هويتها، إن المخابرات العامة المصرية بدأت جهودا حقيقية أمس في سبيل ذلك.

وحسب معلومات المصادر ذاتها، فإن وفدا أمنيا مصريا يتواجد حاليا في إسرائيل للسبب ذاته.

وأشارت إلى أن وفدا من المخابرات العامة المصرية سيصل قطاع غزة اليوم الثلاثاء أو غدا الأربعاء، وسيلتقي قيادة حركة حماس.

ولفتت المصادر إلى أن رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية، حصل على وعود في زيارته الأخيرة للقاهرة من المخابرات العامة المصرية لإلزام الاحتلال بتفاهمات التهدئة.

وأكدت أن حركة حماس تصر على الموقف الذي يطالب بإلزام الاحتلال باستحقاقات التهدئة التي كان تم الاتفاق بها في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برعاية مصرية وقطرية وأممية.

وذكرت أن الفصائل الفلسطينية في غزة أعطت تعليماتها لتصعيد فعاليات الإرباك الليلي شرقي محافظات القطاع، وتفعيل جميع الوسائل الشعبية التي توقفت بعد تفاهمات وقف إطلاق النار الأخيرة التي لم يلتزم بها الاحتلال.

وشهد قطاع غزة، الاثنين، إطلاقا مكثفا للبالونات الحارقة التي انطلقت من أنحاء متفرقة في قطاع غزة.