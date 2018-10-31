جواز السفر الاماراتي يحتل مرتبه نادرة عالميا

الجواز الإماراتي يصعد للمرتبة الرابعة عالميا بحسب تصنيف موقع باسبورت إيندكس

سجل اجواز السفر الاماراتي مرتبة متقدمة على مستوى العالم، لم تصل اليه اي دولة عربية من قبل بل وسابق دولا غربية متقدمة

واحتل الجواز الاماراتي المرتبة الرابعة عالميا، بدخول حامله 162 دولة دون تأشيرة مسبقة، وذلك حسب مؤشر جوازات السفر العالمي "غلوبال باسبورت إندكس".

وشغل الجواز الإماراتي المركز الرابع في مؤشر "باسبورت إندكس" العالمي جنبا إلى جنب مع كل من جمهوريتي التشيك والمجر، متجاوزا جوازات كل من مالطا وماليزيا وأيسلاندا ونيوزيلندا وأستراليا.

وقال المكتب الإعلامي لحكومة دبي على "تويتر": "الجواز الإماراتي يصعد للمرتبة الرابعة عالميا بحسب تصنيف موقع باسبورت إيندكس"، لافتا إلى أنه بات الآن بمقدور حاملي الجواز الإماراتي "الدخول إلى 162 دولة في العالم دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة".

ووفقا للمؤشر العالمي، فإنه لم يتبق أمام الجواز الإماراتي في رحلة صعوده السريعة للوصول إلى المركز الأول إلا إعفاء 3 دول فقط ليحتل المركز الأول جنبا إلى جنب مع جوازي السفر الألماني والسنغافوري اللذين يسمح لحاملهما بدخول 165 دولة حول العالم.