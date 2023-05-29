جوجل تحدث ثورة في البحث: إس.جي.إي يغير اللعبة

تستعد شركة جوجل لتجاوز الأساليب التقليدية المستخدمة في خدمة البحث عبر الإنترنت، من خلال تطبيق تقنيات جديدة تعتمد على الذكاء الاصطناعي، حيث تعتزم جوجل إطلاق نسخة تجريبية من خدمة البحث المعروفة باسم "إس.جي.إي" أو "تجربة البحث التوليدي".

وتستخدم هذه الخدمة الجديدة من قبل "جوجل" تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم نتائج البحث مباشرة للمستخدم دون الحاجة إلى الانتقال إلى صفحات خارجية.

ومن خلال تلك الخدمة، سوف تتمكن جوجل من تلبية استفسارات المستخدمين والإجابة على أسئلتهم على الصفحة نفسها لمحرك البحث، كما سيتم توفير إجابات مباشرة ومحدثة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، مما يسهم في تحسين تجربة البحث وتوفير إجابات أكثر دقة وفائدة للمستخدمين.

خدمة إس.جي.إي ومحرك بحث جوجل التقليدي

وتختلف خدمة إس.جي.إي ، عن محرك بحث جوجل التقليدي في الطريقة التي تقدم بها الإجابات للمستخدمين، حيث ستستخدم الخدمة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد إجابات مباشرة ومحدثة على صفحة محرك البحث جوجل، بدلاً من تقديم قائمة من الروابط والمواقع ذات الصلة.

قد تكون هذه الخدمة مفيدة بشكل خاص للاستفسارات العامة والأسئلة البسيطة التي يمكن الرد عليها بشكل مباشر. ومع ذلك، يجب أن نلاحظ أن الخدمة لا تزال في مرحلة التجربة والتطوير، وقد يتم تعديلها وتحسينها استنادًا إلى ردود الفعل والتجارب المبكرة التي يتم جمعها.

سيرش لابس

يشار إلى أن خدمة إس.جي.إي تحتاج إلى إنشاء حساب على خدمة "سيرش لابس" التابعة لجوجل للاستفادة منها.

ويجب الإشارة هنا إلى أن خدمة "سيرش لابس" متاحة حاليًا لعدد محدود من الأشخاص في الولايات المتحدة وباللغة الإنجليزية فقط.

وقد يكون بإمكان الراغبين في استخدام الخدمة إضافة أسمائهم إلى قوائم الانتظار المتاحة للاستفادة منها عندما تتاح بشكل أوسع أو توسع نطاقها ليشمل المزيد من الدول واللغات.

