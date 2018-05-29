جورجيا تقطع العلاقات مع سوريا بعد اعترافها بالانفصاليين

الرئيس السوري بشار الاسد

قالت جورجيا يوم الثلاثاء إنها شرعت في إجراءات لقطع العلاقات الدبلوماسية مع سوريا بعدما اعترفت دمشق بمنطقتين انفصاليتين في جورجيا كدولتين مستقلتين في خطوة قالت تفليس إن روسيا أوعزت بها.

وانفصلت أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية عن جورجيا في حروب في مطلع التسعينيات بعد انهيار الاتحاد السوفيتي. وخاضت جورجيا وروسيا حربا قصيرة بشأن المنطقتين في أغسطس آب 2008. وبعد انتهاء الحرب التي انتصرت فيها روسيا، اعترفت موسكو بالمنطقتين كدولتين مستقلتين. وسارت نيكاراجوا وفنزويلا وناورو على نهج روسيا.

وتدعم الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جورجيا.

وقالت وزارة الخارجية الجورجية يوم‭ ‬الثلاثاء إن اعتراف سوريا بالمنطقتين الانفصاليتين خطوة غير قانونية وتنتهك القانون الدولي.

وأضافت في بيان "أعلن نظام الأسد بتصرفه هذا دعمه لعدوان روسيا العسكري على جورجيا، واحتلالها غير القانوني لمنطقتي أبخازيا وأوسيتيا الجنوبية) والتطهير العرقي الذي يحدث منذ سنوات".

وتابعت تقول "تدعو وزارة الشؤون الخارجية في جورجيا المجتمع الدولي إلى تقييم القرار غير القانوني لنظام الأسد، الذي جاء بإيعاز من روسيا الاتحادية، وإلى اتخاذ الخطوات اللازمة للرد عليه".