جورجيا تنفي استخدام أراضيها لنقل شحنات عسكرية لأذربيجان وأرمينيا

نفى لاشا دارساليا، نائب وزير خارجية جورجيا، استخدام أراضي بلاده لنقل شحنات عسكرية إلى كل من أذربيجان وأرمينيا.

ونقل المكتب الإعلامي للوزارة عن دارساليا قوله: "نود أن نؤكد مرة أخرى عدم وجود نقل حمولات عسكرية عبر أراضي جورجيا". وأضاف الدبلوماسي أن الرحلات التي تنفذ في أجواء البلاد إنسانية ومدنية فحسب وتتفق تماما مع معايير منظمة الطيران المدني الدولي"

وأكد نائب وزير الخارجية الجورجي تمسك تبليسي بالتزاماتها الدولية المتعلقة بتقديم ممر جوي لنقل شحنات إنسانية عبر أجوائها، لكنه أشار إلى أنه في حال إقدام جهة ما على إساءة استخدام هذه القاعدة، فسترد الحكومة الجورجية على ذلك بمحاسبة هذه الجهة المخالفة وفقا للقانون الدولي.

وفي 3 أكتوبر، قرر مجلس الأمن الجورجي تعليق إصدار تصاريح لنقل شحنات عسكرية عبر أجوائها إلى كل من أرمينيا وأذربيجان، على خلفية اندلاع الأعمال القتالية في إقليم قره باغ. مع ذلك فهناك أنباء تتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي من حين لآخر عن رحلات ذات طابع عسكري إلى كلا البلدين تنفذ عبر أجواء جورجيا باستخدام طائرات مدنية.