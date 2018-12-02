جورج بوش الأب يوارى الثرى قرب مكتبة تحمل اسمه

توفي جورج بوش الأب أمس الجمعة في هيوستن عن عمر تجاوز الـ 94 عاما

أفادت إدارة جامعة مدينة كوليج ستايشن في ولاية تكساس الأمريكية أن دفن جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب سيجري في أراضي مكتبة الجامعة التي تحمل اسمه.

وكتبت إدارة الجامعة على موقعها الرسمي: "سيجري دفن الرئيس بوش في قطعة أرض تملكها أسرته، وذلك بالقرب من مكتبة بوش وإلى جانب زوجته باربرا التي توفيت منذ 7 أشهر وابنته روبين التي توفيت عام 1953".

وسيكون بإمكان طلاب ومعلمي وموظفي الجامعة مشاهدة مراسم تشييع بوش، لكن مراسم دفنه ستكون مغلقة بالنسبة للعموم. وستغلق كل مباني حرم الجامعة يوم الجنازة.

وستجري مراسم تشييع الرئيس الأمريكي الأسبق الراحل في بداية الأسبوع القادم في واشنطن. وسيتم نقل جثمان بوش الأب إلى العاصمة الأمريكية على متن الطائرة الرئاسية.

وتوفي جورج بوش الأب أمس الجمعة في هيوستن عن عمر تجاوز الـ 94 عاما.

وكان بوش الأب يحتل منصب الرئيس الأمريكي في الفترة ما بين عامي 1989 و1993. كما شغل منصبي مدير الاستخبارات الأمريكية المركزية (1976-1977) ونائب الرئيس الأمريكي (1981-1989).