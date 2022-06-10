جورج قرداحي يستفز الخليج مجددا.. ماذا قدمتم لنا؟

عاد وزير الإعلام اللبناني السابق جورج قرداحي، لاثارة العلاقات مع دول الخيج متهما اياها بعدم مساعدة لبنان او تقديم يد العون له خلال الأعوام العشرة الأخيرة.

وأدلى بها خلال استضافته في برنامج ”من الأخير“ الذي يذاع على قناة ”آي نيوز“ العراقية، في نهاية أيار/ مايو الماضي حيث كرر تصريحاته السابقة بشأن الحرب في اليمن، والتي أغضبت دول الخليج، ووصلت إلى طرد دبلوماسيين حينها، قبل أن يقدم استقالته من الحكومة اللبنانية، في كانون الأول/ ديسمبر الماضي.

#جورج_قرداحي هكذا أنت:

•سلاح اللئام قبح الكلام

•ناكر الجميل هو أكثر الناس بلا قلب، ولا ضمير، ولا إحساس

•نكران الجميل خيانة للشرف، والأمانة وهذه من صفات اللئيم

•إذا احتاج اللئيم تواضع وتقرّب، وإذا استغنى تجبر وتكبر

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يُقال : الأيام كفيلة، فهي تفضح اللئيم.. وقد فضحتك بالفعل!! pic.twitter.com/pm7bVOVDBp — محمد بن هلال السياط (@Malsiyat) June 9, 2022

وقال قرداحي في تصريحاته الجديدة للقناة العراقية، إن ”إخواننا الخليجيين يقولون نحن سنترك لبنان، لقد تركوا لبنان منذ زمن“، معتبرا أن ”دول مجلس التعاون الخليجي كانت تتحين الفرصة للخروج من لبنان وقد أتتها عبر تصريحاته“، حسب زعمه.

وأضاف قرداحي أن ”لبنان في كل أزماته التي مر بها لم يعطه أحد قطرة ماء.. نحن نمر بأزمات منذ عشر سنوات من المحروقات مثل البنزين والمازوت والأزمات المالية، ولم ينظر إلينا أحد“.

وتابع: ”لم يرسل لنا أحد صهريج بنزين أو مازوت كي يشعر الناس بالدفء“.

وأثارت تصريحات قرداحي الجديدة غضب صحفيين ونشطاء خليجيين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكتب الباحث في العلاقات الدولية، السعودي سلمان الأنصاري، عبر حسابه في تويتر: ”الخليجيون لم يعطوا لبنان ولا حتى قطرة ماء… يعايروننا المتأيرنون بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من البدو في نفس الوقت!“.

"الخليجيين لم يعطوا #لبنان ولا حتى قطرة ماء"



يعايروننا "المتأيرنون" بجفاف وقساوة صحرائنا، ويتوسلون قطرة الماء من (البدو) في نفس الوقت!



صدق المتنبي حينما قال:

"إذا أنت أكرمت الكريم ملكته *** وإن أنت أكرمت اللئيم تمردا" pic.twitter.com/qfugr3kQqn — Salman Al-Ansari (@Salansar1) June 9, 2022



من جانبه، قال الأمير السعودي خالد آل سعود: ”من جديد -كعادة اللئيم- يتنكر قرداحي لجميل ومعروف بلادنا الغالية ودول الخليج على بلده الشقيق“.

بدوره، كتب عبدالله الجاسر، الذي يعرف عن نفسه في تويتر، بأنه عضو الهيئة السعودية للمهندسين والجودة: ”لا حول ولا قوة إلا بالله.. أقسم بالله شيء مزعج وينرفز“.

وأضاف معلقا على تصريحات جورج قرداحي: ”معقولة كل المساعدات اللي قدمتها دول الخليج إلى لبنان نساها هذا الشخص المدعو جورج_قرداحي“.