جولة بين الاشلاء في المشرق... بين اغتيال سليماني واغتيال بلادنا بالدولار!

طلال سلمان*

1 ـ مع الاغتيال الأميركي لقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الايراني، قاسم سليماني، على الأرض العراقية، ترتسم ملامح جديدة للصراع المفتوح بين واشنطن وطهران، في ظل غياب شامل للقرار العربي، هذا إذا ما تجاهلنا انحياز أغنياء العرب للعدوان الأميركي.

لقد نجحت المخابرات الأميركية في رصد حركة القائد سليماني، وتمكنت من اغتياله بصاروخ موجه بعد وصوله الى مطار بغداد.. وكان طبيعياً أن ترد طهران على الفور، بقصف عدد من القواعد الأميركية داخل العراق وعلى الحدود مع سوريا.

الرد لا يتوازى، طبعاً مع حجم الجريمة التي أودت بحياة القائد ذي الدور المشهود في لبنان وسوريا والعراق، وأنحاء أخرى من آسيا تصل الى أفغانستان وباكستان الخ.. لكنها جولة أولى ستليها جولات.

وبرغم نفي الحكومة العراقية معرفتها بالغارة، فان الادارة الأميركية أكدت أن واشنطن قد أبلغت بغداد قبل الغارة بثلث ساعة!

أتريد مزيداً من الأدلة عن العلاقات المتكافئة، والتي يجللها الاحترام بين واشنطن وبغداد العاجزة عن تشكيل حكومة، فكيف بطرد قوات الاحتلال الأميركي أو بالسيطرة على حركتها وقراراتها.

2 ـ فجأة ومن دون سابق انذار هبطت طائرة الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في مطار دمشق العسكري.. ومنه الى السفارة الروسية في دمشق..

هناك ومن خارج الأصول البروتوكولية المعتمدة جاء الرئيس بشار الأسد الى السفارة لكي يلتقي الرئيس الروسي.. قبل أن يقوم بجولة بالسيارة في أنحاء دمشق، صلى خلالها في الكاتدرائية الأرثوذكسية كما زار المسجد الأموي مكتفياً بهذه اللمحات والانطباعات عن عاصمة الأمويين! قبل أن يغادر الى تركيا، بغير وداع رسمي!

في لبنان، والذي بلا حكومة، دوت البشائر بعودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري من جولته السياحية في باريس ومدن أوروبية أخرى، بينما “الحكومة” التي يفترض بها أن “تصرف الأعمال” قد تفرقت أيدي سبأ، بينما الرئيس المكلف حسان دياب يوالي اتصالاته ومشاوراته دون أن ينجح ـ حتى اللحظة ـ في تشكيل الحكومة العتيدة.

في هذا الوقت يتوالى هبوط قيمة الليرة امام الدولار الأميركي، وترتفع أسعار الحاجيات، عموماً بشكل منهجي، بحيث يستهلك المواطنون مدخراتهم لتأمين الطعام لعيالهم، ودفع بعض المستحقات، كإيجار البيت وأسباب العلاج وأقساط المدارس الخاصة.

العراق بلا دولة، تقريباً، والطبقة السياسية تعجز عن تشكيل حكومة جديدة، نتيجة الصراع الأميركي الايراني..

والمرجعية الشيعية في النجف تتوجه بنداءات اسبوعية الى العراقيين تدعوهم فيها الى التوحد حول قرار وطني شجاع، والحفاظ على كرامة أرض الرافدين، ومواجهة الاحتلال طلباً للتحرير.

أما ترامب الذي يفاخر بجريمة اغتيال قاسم سليماني فيقول انه قد اتخذ قراره وتم تنفيذه خلال نصف ساعة من كشف المخابرات “انتقال” سليماني من الطائرة السورية التي جاءت به من دمشق، الى الناقلة التي كان يفترض أن تنقله الى موكبه.

العراق بلا دولة عملياً، في ظل استمرار الصراع المفتوح على السلطة بين هذه الشلة من أغنياء الحرب في طبقتها السياسية الطارئة على العمل السياسي.

وسوريا مشغولة بهمومها الثقيلة، والدولار ينهش عملتها الوطنية بأكثر بكثير مما ينهش الليرة اللبنانية.

كذلك فان الدولار الأميركي ينهش العملة الإيرانية.

هذه حرب أميركية اخرى تخوضها واشنطن ضد “محور طهران ـ دمشق ـ بيروت” بالسلاح الذي لا يقهر (أقله حتى اشعار آخر: الدولار!).

بالمقابل فان السلطان أردوغان نفذ قراره بتوسيع حدود “سلطنته” الى ليبيا في شمال افريقيا، وهكذا فقد أرسل كتيبتين من جنده مع دباباتهم والتغطية الجوية اللازمة لتأمينهم.

كذلك تدخلت موسكو كوسيط، بعد زيارة بوتين انقره ثم اسطنبول للاحتفال بإنجاز الانبوب العملاق الذي سينقل الغاز الروسي إلى مختلف انحاء اوروبا.. وهذا انجاز مهم سيجد مكانه في التاريخ.

هل قدر علينا، نحن العرب، أن نتفرج على العالم يتقدم بينما نحن نتقهقر، يومياً، إلى الخلف.. ثم إلى خلف الخلف؟!

* رئيس تحرير "السفير" اللبنانية

ينشر بالتزامن مع جريدة "الشروق" المصرية