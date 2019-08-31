جولة للصحفيين تكشف أسرارا عن قاعدة "حميميم"

كشفت جولة للصحفيين الأجانب في قاعدة "حميميم" الروسية" في طرطوس، أسرارا مهمة، عن المكان الذي يعتبر أحد أهم القواعد التي تتخذ منها موسكو منطلقا لشن هجماتها الجوية ضد المعارضة السورية في سوريا.

وكشفت كاميرات الصحفيين عن مخابئ مغلقة للطائرات التي بنيت في القاعدة بين عامي 2018 و2019، مصممة لحماية الطائرات من القذائف والقنابل.

وتتيح هذه الملاجئ إمكانية إخفاء عدد ونوع الطائرات المقاتلة التي تم نشرها في القاعدة الجوية في وقت معين، إذ إنه من المعروف أن أقمار الاستخبارات الإسرائيلية والأمريكية تجري بانتظام مسحا للقاعدة الجوية الروسية في سوريا، بحسب "سبوتنيك".