جونسون أخطر ماكرون بأنه لن يطلب إرجاء بريكست

أعلنت رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء بوريس جونسون أخطر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مكالمة هاتفية الأحد بأنّه لن يطلب إرجاء جديداً لموعد خروج المملكة من الاتحاد الأوروبي والمقرّر في 31 تشرين الأول/أكتوبر الجاري، مشيراً إلى أنّ هذه هي “الفرصة الأخيرة” للتوصّل إلى اتفاق بشأن بريكست.

وقال متحدّث باسم داونينغ ستريت إنّ جونسون أبلغ ماكرون بأنّه “لا ينبغي أن تتكوّن لدى الاتّحاد الأوروبي قناعة خاطئة بأنّ المملكة المتحدة يمكن أن تبقى في الاتحاد الأوروبي بعد 31 تشرين الأول/أكتوبر”. (أ ف ب)