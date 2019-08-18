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جونسون سيبلغ فرنسا وألمانيا بأن البرلمان البريطاني لا يمكنه وقف الانفصال

منشور 18 آب / أغسطس 2019 - 06:27
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

قالت صحيفة صنداي تلغراف إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، سيبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أنه ليس بوسع البرلمان البريطاني وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وأضافت الصحيفة: “سيسافر السيد جونسون هذا الأسبوع إلى ألمانيا وفرنسا ليؤكد لماكرون وميركل أن البرلمان لا يمكنه وقف خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي”.

وقالت: “من المتوقع أن يبلغهما جونسون أن أمامهما شهرين للتوصل لاتفاق مقبول لمجلس الوزراء وللبرلمان والذي ستخرج بدونه المملكة المتحدة دون اتفاق في عيد كل القديسين”. (رويترز)

كلمات دالة:جونسون‭

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