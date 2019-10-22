جونسون سيطلب إجراء انتخابات

قال مصدر في رئاسة الوزراء البريطانية إن الحكومة ستتخلى عن سعيها لإقرار تشريع الخروج من الاتحاد الأوروبي (بريكست) في البرلمان وستسعى في المقابل لإجراء انتخابات جديدة قبل عيد الميلاد إذا صوت النواب اليوم الثلاثاء برفض جدولها الزمني للخروج.

ويسعى رئيس الوزراء بوريس جونسون إلى الحصول على موافقة على اتفاقه للخروج عن طريق محاولة الدفع باتجاه إقراره في البرلمان في إطار زمني سريع حتى يمكن للبلاد الخروج من التكتل يوم 31 أكتوبر تشرين الأول.

وقال المصدر “إذا صوت البرلمان مرة أخرى لصالح التأجيل برفض البرنامج وعرض الاتحاد الأوروبي التأجيل إلى 31 يناير (كانون الثاني) فإننا سنسحب مشروع القانون…وسننتقل إلى انتخابات قبل عيد الميلاد”.

وقال جونسون اليوم الثلاثاء إن بإمكان بريطانيا أن تبدأ التعافي وتوحيد الصف إذا أقر النواب تشريعا يقر اتفاق الخروج الذي توصلت إليه الحكومة مع الاتحاد الأوروبي.

ومن المقرر أن يصوت البرلمان اليوم للمرة الأولى على اتفاق الخروج الجديد الذي توصل إليه جونسون.

وتأمل الحكومة بإقرار التشريع في مجلس العموم بنهاية يوم الخميس.

وقال جونسون أمام البرلمان مع بدء النقاش بخصوص التشريع “إذا أقررنا هذا الاتفاق والتشريع الذي يقضي به فيمكننا طي الصفحة والسماح لهذا البرلمان ولهذا البلد بالبدء في التعافي وتوحيد الصف”.

وأضاف أنه إذا أقر البرلمان الاتفاق فإن الحكومة ستكف عن تكثيف الاستعدادات للخروج دون اتفاق قبل الانسحاب المقرر من التكتل الأسبوع المقبل.