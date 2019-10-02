جونسون سيعلق عمل البرلمان البريطاني مجددا

ذكرت محطة سكاي نيوز الأربعاء نقلا عن مصادر لم تكشف عنها أن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون سيعلق أعمال البرلمان مجددا في الثامن من أكتوبر تشرين الأول قبل إطلاق برنامج تشريعي جديد يوم 14 أكتوبر تشرين الأول.

كانت المحكمة العليا البريطانية قضت الأسبوع الماضي بعدم قانونية قرار جونسون تعليق البرلمان لمدة خمسة أسابيع وأمرت بإعادة انعقاده.

وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني إن جونسون سيجري محادثات مع زعماء الاتحاد الاوروبي في وقت لاحق الأربعاء وإنه مستعد لفترة من المفاوضات المكثفة بعد أن عرض مقترحاته الجديدة لخروج بريطانيا من الاتحاد.

وقال المتحدث ”نعرض مقترحات نريد أن نبني عليها. أعتقد أن المهم هو رؤية أن الاتحاد الأوروبي مستعد للتفاعل مع هذا المجال الواسع والاستمرار لمدة عشرة أيام في ما أقول إنها مباحثات مكثفة جدا معنا“.

وأضاف ”إذا لم يُظهر الاتحاد الأوروبي بوضوح أنه مستعد للتفاعل مع هذا المقترح فإن رئيس الوزراء كان واضحا في اننا سنمضي قدما في الخروج بدون اتفاق“.

