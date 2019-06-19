جونسون يتقدم نحو منصب رئاسة حكومة بريطانيا

انحسر السباق الى كرسي رئاسة الحكومة البريطانية في حزب المحافظين على 4 مرشحين مسجلا تقدم ملحوظ لـ بوريس جونسون على الاخرين

وحصل جونسون على 143 صوتا من 313 صوتا في ثالث جولة تصويت تلاه وزير الخارجية جيريمي هانت، ثم وزير البيئة مايكل غوف، وفي المركز الرابع وزير الداخلية ساجد جاويد.

واستبعد وزير التنمية الدولية روري ستيوارت الحاصل على أقل أصوات وينتظر إجراء تصويتين آخرين الخميس لتقليص عدد المرشحين إلى اثنين فقط.

وسيخضع المتنافسان النهائيان لتصويت عبر البريد من كل أعضاء حزب المحافظين في أنحاء البلاد وعددهم 160 ألف عضو. ومن المقرر أن يعلن عن الفائز في أواخر يوليو/ تموز وسيأتي خلفا لتيريزا ماي زعيما لحزب المحافظين ورئيسا للوزراء.