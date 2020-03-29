جونسون يعتزم بعث رسالة إلى 30 مليون أسرة حول كورونا

قالت رئاسة الوزراء البريطانية، إن رئيس الحكومة بوريس جونسون يعتزم إرسال رسائل بخصوص فيروس كورونا، إلى 30 مليون منزل في عموم البلاد، خلال مدة أقصاها 4 أسابيع.

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان، الأحد، أن جونسون سيبلغ الأسر البريطانية في رسالته، أن الأوضاع المتعلقة بفيروس كورونا، ستزداد سوءاً قبل أن تبدأ بالتحسن.

وأضاف البيان أن جونسون سيدعو الشعب إلى التزام المنازل بهدف مساعدة الكوادر الطبية للقيام بعملها بنجاح وإنقاذ مزيد من الأرواح.

كما سيسرد جونسون في رسالته كيفية مكافحة حكومته لفيروس كورونا والتدابير المتخذة لدعم العاملين والشركات.

من جانب آخر، قال مدير الطب الوطني في المملكة المتحدة البروفيسور ستيفان باويس، إنه “في حال ظلت حالات الوفيات في البلاد بسبب كورونا دون 20 ألف، فهذا أمر جيد”.

وطالب باويس الشعب البريطاني بالقيام بواجباته والتزام المنازل وتطبيق التعليمات الصادرة عن الحكومة.

يذكر أن رئيس الوزراء بوريس جونسون ووزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلنا إصابتهما بفيروس كورونا.

وبلغ عدد الوفيات في بريطانيا بسبب كورونا، ألفاً و19 حالة.

وحتى صباح الأحد، تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 664 ألفا، توفي منهم أكثر من 30 ألفا، في حين تعافى من المرض ما يزيد على 142 ألفا.

وتتصدر إيطاليا دول العالم في وفيات كورونا تليها إسبانيا، لكنها تحل ثانيا بعد الولايات المتحدة في إجمالي عدد الإصابات.