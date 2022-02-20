جونسون يقول أن روسيا تخطط لأكبر حرب بأوروبا منذ 1945

كشف رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إن روسيا تخطط “لأكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945”.

وفي مقابلة مع “بي بي سي”، نشر جزء منها، أوضح جونسون أن كافة الأدلة تشير إلى أن الخطة قد بدأت بالفعل من بعض النواحي.

وأضاف أن المعلومات الاستخباراتية تظهر أن روسيا تعتزم شن غزو سيطوق العاصمة الأوكرانية كييف.

وأوضح أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أبلغ القادة الغربيين بأن المعلومات الاستخباراتية تفيد بأن القوات الروسية تخطط إلى دخول أوكرانيا من الجهات الشرقية من دونباس ومن الجهات الشمالية من المناطق المحيط ببيلاروسيا.

وقال: “أخشى أن الخطة التي رأيناها تتعلق بما يمكن أن تكون أكبر حرب في أوروبا منذ عام 1945″، في إشارة إلى الحرب العالمية الثانية (1939ـ1945).

ووفقا لمسؤولين أوكرانيين، حشدت موسكو مؤخرا أكثر من 100 ألف جندي بالقرب من الحدود الأوكرانية، مما أثار مخاوف من احتمالية أن روسيا تخطط لهجوم عسكري ضد جارتها.

ونفت روسيا استعدادها للغزو، واتهمت الدول الغربية بتقويض أمنها من خلال توسع الناتو نحو حدودها.