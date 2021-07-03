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جونسون يهين ميركل

منشور 03 تمّوز / يوليو 2021 - 02:05
تصرف غير لائق مع ميركل
تصرف غير لائق مع ميركل

في خطوة غير لائقة، اجتماعيا او بروتوكوليا، اقدم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون على مغادرة قاعة الاجتماع مع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل قبلها مما دفعها للسير خلفه مباشرة

تصرف غير لائق مع ميركل

وانتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر كيف غادر جونسون القاعة حيث عقد الزعيمان مؤتمرا صحفيا، قبل ميركل، التي سارت خلفه مباشرة.

ولفتت الصفحة التي نشرت المقطع عبر "تويتر" إلى أن القنوات الإخبارية الألمانية ذكرت كيف كان جونسون "غير مهذب" و"غير بريطاني"، لأنه لم يسمح لميركل بمغادرة القاعة أولا، بالنظر إلى تقاليد بريطانيا العريقة في احترام البروتوكولات.

وأضافت الصفحة أن "جونسون تماما مثل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، ليس لديه أخلاق"، في إشارة إلى رفض ترامب مصافحة ميركل خلال لقائهما في البيت الأبيض عام 2017.

مباحثات جونسون وميركل في بريطانيا


بحثت المستشارةُ الألمانية أنغيلا ميركل مع رئيسِ الوزراء البريطاني بوريس جونسون ملفات عديدة، خلال زيارتها إلى المملكة المتحدة، وذلك بهدف تعزيز الشراكة البريطانية الألمانية.


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