جو بايدن يتهم ترامب بـ "انعدام المسؤولية" ويرفض الحجر الصحي الشامل

اتهم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الخميس خلال مؤتمر صحافي في مدينته ويلمنغتون بولاية ديلاوير، الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب بـ"انعدام المسؤولية" لسعيه للبقاء في السلطة.

وقال بايدن إن الأمريكيين "يشهدون انعدام مسؤولية غير معقول، ورسائل ضارة غير معقولة تُبعث إلى بقية العالم حول طريقة عمل الديمقراطية".

وكشف الرئيس المنتخب أنه اختار وزير خزانة ستقبله كامل أطياف الحزب الديمقراطي وسيكشف عن اسمه قريبا. وقال: "اتخذنا القرار وسنعلمكم به قبيل أو بعيد عيد الشكر" الذي يحتفل به الأمريكيون في 26 تشرين الثاني/نوفمبر.

وأفادت مصادر قريبة من الرئيس الديمقراطي المنتخب أن اختيار بايدن قد يكون وقع على الأرجح على لايل برينارد البالغة من العمر 58 عاما، وهي العضو الديمقراطي الوحيد في لجنة السياسات النقدية في الاحتياطي الفدرالي (البنك المركزي الأمريكي).

وإذا آل المنصب إليها ستكون برينارد أول وزيرة للخزانة في الولايات المتّحدة منذ أكثر من قرنين.