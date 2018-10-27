قال يوسف حسين إن خاشقجي تحدث إليه عن ضرورة وأهمية السخرية، ودورها في صناعة وعي الشعوب

كشف الإعلامي المصري الساخر يوسف حسين، مقدم برنامج "جو شو"، عن رسالة تلقاها بشكل مباشر من الكاتب السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل قبل أسابيع داخل قنصلية بلاده في اسطنبول.

وقال حسين في الحلقة الجديدة لبرنامجه الخميس، إنه التقى خاشقجي خلال افتتاح قناة "سوريا الفضائية" في اسطنبول، في شباط/ فبراير الماضي.

وأضاف أن خاشقجي تحدث إليه عن ضرورة وأهمية السخرية، ودورها في صناعة وعي الشعوب.

وتابع أن خاشقجي أبلغه بأن "النكتة" دائما ما كانت سلاح المقهورين للتعبير عما بداخلهم في كل وقت.

وذكر يوسف حسين أن رسالة خاشقجي إليه، دفعته لجعل الحلقة الخاصة به من أكثر الحلقات سخرية، لإيصال رسالته.