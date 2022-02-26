جيش أوكرانيا يصد هجوم روسي في شارع رئيسي في كييف

كشفت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت "هجوما" ليليا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وكتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك “الهجوم تم صده”، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وأرفقت القوات الأوكرانية هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجوما كبيرا من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.

كما سمع صحافيو وكالة فرانس برس من وسط العاصمة دوي انفجارات قوية فجر السبت.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الأوكراني أن هناك “معارك عنيفة” مستمرة في فاسيلكيف، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا جنوب غرب كييف حيث يحاول الروس “إنزال مظليين”.

وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الجمعة-السبت من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.

وقال في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة “يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. الكثير من مدن بلادنا يتعرض للهجوم”.

أضاف “اهتمام خاص بكييف… لا يمكننا أن نخسر العاصمة”.

وتابع “أتوجه إلى المدافعين عنا، رجالا ونساء في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كل قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء” على كييف.

إصابة طائرة روسية تقل قوات إنزال جوي

ومن جانب آخر، أعلنت رئاسة الأركان الأوكرانية، إصابة طائرة روسية تحمل أفرادا من قوات الإنزال الجوي، في منطقة فاسيلكيف قرب العاصمة كييف.

وقالت رئاسة الأركان في بيان، فجر السبت، إن منظومات الدفاع الجوي الأوكرانية أصابت طائرة روسية طراز (l-76) كانت تحمل مظليين في منطقة فاسيلكيف.

وتبعد منطقة فاسيلكيف 35 كلم عن مركز العاصمة الأوكرانية.

وأطلقت روسيا، فجر الخميس، عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل غاضبة من عدة دول ومطالبات بتشديد العقوبات على موسكو.

ووفقا للرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قتل أكثر من 130 شخصا، بينهم مدنيون، في اليوم الأول للتدخل العسكري الروسي.ك