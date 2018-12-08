جيش الإحتلال يطلق النار على نشطاء من حزب الله على الحدود مع لبنان

الجيش الإسرائيلي يقول إنه أطلق النار على نشطاء من حزب الله على الحدود مع لبنان

قال الجيش الإسرائيلي إن جنوده المتمركزين على الحدود مع لبنان أطلقوا النار يوم السبت على أشخاص يشتبه بأنهم نشطاء من جماعة حزب الله.

وأضاف الجيش أن ثلاثة أشخاص، وصفهم بأنهم "نشطاء من حزب الله على ما يبدو" اقتربوا من قواته المتمركزة على الجانب الإسرائيلي من الحدود عندما كانت تنفذ عملية تستهدف أنفاقا قالت إسرائيل إن حزب الله حفرها عبر الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان "أطلقت القوات النار باتجاه المشتبه بهم بما يتفق مع الإجراءات المتبعة خلال العمليات. فر الثلاثة. العمل في المنطقة مستمر كالمعتاد".

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الاسبوع الماضي، أنه أطلق حملة عسكرية لهدم أنفاق عند الحدود مع لبنان، اتهم حزب الله بأنه وارء حفرها.

وأطلق الجيش على الحملة اسم "درع الشمال"، قائلا إنها تأتي في أعقاب مجهود استخباراتي بدأ منذ عام 2014 وكشف مخطط أنفاق تابع لحزب لله.