جيش الاحتلال: إطلاق 90 صاروخا من غزة خلال الـ 12 ساعة الماضية

أعلن الجيش الإسرائيلي، أن نحو 90 صاروخا أطلقت من قطاع غزة تجاه المستوطنات الواقعة جنوب إسرائيل خلال الـ 12 ساعة الماضية.

وقال المتحدث باسم الجيش، العميد هيدي زيلبرمان إنه منذ الساعة 7 مساء بالتوقيت المحلي أطلقت الفصائل الفلسطينية حوالي 90 صاروخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، دون وقوع إصابات، بحسب قناة “كان” الرسمية.

وأوضح أن 20 صاروخا سقطت داخل القطاع، وأسقطت منظومة القبة الحديدية عددا آخر، لم يحدده.

وأشار إلى أن صاروخا أصاب بشكل مباشر منزلا في إحدى مستوطنات المجلس الإقليمي “شعار هنيغيف”، لكن سكانه لم يكونوا متواجدين داخله وقتها.

ومنذ اندلاع جولة التصعيد الحالية في 10 مايو/أيار، أطلقت الفصائل الفلسطينية نحو 3500 صاروخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، بحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية.

وأسفر إطلاق الصواريخ تجاه إسرائيل عن مقتل 10 إسرائيليين وإصابة العشرات بجروح. (الأناضول)