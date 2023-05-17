جيش الاحتلال الإسرائيلي يجري مناورة عسكرية قرب حدود لبنان

أجرى اليوم الأربعاء جيش الاحتلال الإسرائيلي مناورة عسكرية بمناطق الشمال بالبلاد قرب الحدود اللبنانية، وأكد الجيش الإسرائيلي في بيان عسكري نشره أمس على حسابه الرسمي عبر منصة تويتر أكد أنه سيجري مناورة للتعامل مع سقوط صواريخ وقذائف على الداخل الإسرائيلي.

وأشار البيان العسكري أن المناورة العسكرية ستجرى في منطقة كفر فراديم الواقعة في الشمال الإسرائيلي التي لا تبعد عن الحدود اللبنانية التي يتخللها تفعيل صافرات الإنذار في المنطقة.



وتأتي هذه المناورة وفق جيش الاحتلال الاسرائيلي ضمن تدريبات عسكرية روتينية تم التخطيط لها مسبقا كونها جزءا من خطة استعداد الجبهة الداخلية للعام 2023.

وفي سياق ذا صلة وقعت وزارة الدفاع الإسرائيلية ونظيرتها في جمهورية الجبل الأسود عقد بيع أسلحة بقيمة 22 مليون دولار، جاء ذلك وفق بيان لوزارة الدفاع الإسرائيلية، بحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، أول أمس الاثنين.

وتشمل الصفقة تدريب مقاتلين وقادة في كلية الصناعات العسكرية الإسرائيلية للأمن وتكنولوجيا المعلومات، حيث يقدر حجم الصفقة بنحو 80 مليون شيكل (22 مليون دولار).