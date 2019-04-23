جيش الاحتلال الإسرائيلي يخلي منزل عائلة الشهيد عمر أبو ليلي لهدمه

دهمت قوة عسكرية إسرائيلية، في ساعة مبكرة من فجر الأربعاء، بلدة الزاوية بمحافظة سلفيت شمالي الضفة الغربية المحتلة، وحاصرت منزل عائلة الشهيد الفلسطيني عمر أبو ليلى برفقة جرافات عسكرية.

وقال شهود عيان إن الجيش شرع في عملية إخلاء للسكان من المنزل ومحيطه، استعدادا لعملية هدمه.

وأضاف الشهود أن أصوات حفر تسمع في واجهات المنزل.



وأفادوا أن مواجهات اندلعت بين مواطنين وقوات الجيش، استخدم خلالها الجيش الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز المسيل للدموع.



وفي 19 آذار/ مارس الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل الشاب عمر أبو ليلى، بعملية خاصة في بلدة “عبوين” بمحافظة رام الله، بعد اتهامه بتنفيذ عملية “سلفيت” في 17 من الشهر نفسه، وأسفرت عن مقتل مستوطن وجندي، وإصابة آخرين بجروح خطيرة.

الأناضول